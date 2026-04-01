В Великобритании грабить можно смело: полиция не раскрыла 92 % краж

В Великобритании можно грабить смело: полиция не раскрыла 92 % краж. 184 тыс. дел в британской полиции за год были закрыты, но не раскрыты. В 143 тыс. случаев стражи порядка даже не нашли подозреваемых, а в 27 тыс. - нашли, но обвинения не предъявили. А еще 400 дел оказались просто "не в общественных интересах".