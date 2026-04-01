В Великобритании грабить можно смело: полиция не раскрыла 92 % краж
Автор:Редакция news.by
В Великобритании можно грабить смело: полиция не раскрыла 92 % краж. 184 тыс. дел в британской полиции за год были закрыты, но не раскрыты. В 143 тыс. случаев стражи порядка даже не нашли подозреваемых, а в 27 тыс. - нашли, но обвинения не предъявили. А еще 400 дел оказались просто "не в общественных интересах".
Кроме того, в архивах остаются 45 тыс. еще не закрытых дел, шансы на успех по которым стремятся к нулю. Полиция теперь даже не выезжает на место преступления, прося жертв самостоятельно искать записи с камер. И если улик нет, дело мгновенно отправляется в архив.