В Великобритании могут разрешить детям с 4 лет менять гендерную идентичность

В Британии дети теперь смогут менять пол с 4 лет, помогать им в этом должны учителя и воспитатели. Минобразования страны выпустило новые руководящие принципы для школ по работе с детьми, которые "сомневаются в своей гендерной идентичности".



О деталях пишет Daily Mail. Инструкция предусматривает возможность полной социальной трансформации для учащихся начальных школ. В соответствии с этими принципами учителя и одноклассники смогут обращаться к детям с помощью других местоимений, "отражающих их гендерную идентичность".



Это означает, к девочкам можно будет обращаться "он", а к мальчикам "она". Консервативная партия страны уже выразила резкую критику, потому что такие правила подвергают детей риску.