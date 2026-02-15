3.72 BYN
В Великобритании могут разрешить детям с 4 лет менять гендерную идентичность
Автор:Редакция news.by
В Британии дети теперь смогут менять пол с 4 лет, помогать им в этом должны учителя и воспитатели. Минобразования страны выпустило новые руководящие принципы для школ по работе с детьми, которые "сомневаются в своей гендерной идентичности".
О деталях пишет Daily Mail. Инструкция предусматривает возможность полной социальной трансформации для учащихся начальных школ. В соответствии с этими принципами учителя и одноклассники смогут обращаться к детям с помощью других местоимений, "отражающих их гендерную идентичность".
Это означает, к девочкам можно будет обращаться "он", а к мальчикам "она". Консервативная партия страны уже выразила резкую критику, потому что такие правила подвергают детей риску.