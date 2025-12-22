Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Великобритании могут запретить социальные сети лицам младше 16 лет

Великобритания может последовать примеру Австралии и ограничить подросткам младше 16 лет доступ к соцсетям. За эту идею выступает британское правительство.

При этом премьер Стармер заявил, что лично он против. Однако, если австралийский опыт покажет свою эффективность, политик согласится на ограничения.

По этому вопросу в Лондоне уже начались консультации с министром технологий и другими членами кабмина.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

запретсоцсетиВеликобритания