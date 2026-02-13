В Великобритании разрешат детям менять гендерную идентичность с 4 лет

Так, согласно новым рекомендациям, учителя и учащиеся смогут называть детей другими местоимениями, которые не соответствуют их полу.

Инструкции теперь разрешают ребенку выбирать для себя другое обращение, например, просить себя называть "она", даже если в документах о рождении значится мужской пол. Все это будет возможно с четырех лет.