В Великобритании разрешат детям менять гендерную идентичность с 4 лет

В Великобритании произошел скандал из-за разрешения детям менять гендерную идентичность.

Так, согласно новым рекомендациям, учителя и учащиеся смогут называть детей другими местоимениями, которые не соответствуют их полу.

Инструкции теперь разрешают ребенку выбирать для себя другое обращение, например, просить себя называть "она", даже если в документах о рождении значится мужской пол. Все это будет возможно с четырех лет.

Активисты бьют тревогу. Они убеждены, что новые правила подвергают школьников риску, поощряя "опасную сказку" о том, что смена пола - это нормально.

