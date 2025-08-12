В Великобритании у журналистов украли камеру во время съемки сюжета о кражах

У журналистов телеканала Al Ekhbariya News, которая принадлежит Саудовской Аравии, украли дорогостоящее съемочное оборудование в ходе время подготовки сюжета о кражах в Лондоне, пишет sputnik.by.

Парадоксально, но саудовские журналисты готовили телевизионный сюжет о масштабах кражах на улицах британской столицы. Видео с тем, как у них украли видеооборудование, они разместили в аккаунте телеканала в одной из соцсетей.

"Когда мы делали репортаж о недавнем увеличении количества краж на Оксфорд-стрит, на которой, как считается, находится больше камер наблюдения, чем на любой другой улице Лондона, случилось кое-что примечательное: наша собственная камера была украдена", - говорится в сообщении.