В Вене накануне 9 Мая осквернили советский мемориал
Автор:Редакция news.by
В Вене накануне 9 Мая осквернили советский мемориал
В Вене накануне Дня Победы осквернили советское воинское захоронение в этот раз на Центральном кладбище. Вандалы повредили надгробия солдат, павших при освобождении Австрии от нацизма.
Особенно показательно, что это уже не первый подобный случай за последние недели. Ранее в Вене было осквернено советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф (памятник облили краской).
Австрийские власти в обоих случаях оперативно привели мемориалы в порядок и обещали, что обстоятельства будут тщательно расследованы. Но сам факт повторного инцидента в преддверии 9 Мая говорит либо о бессилии правоохранителей, либо о поразительной терпимости к русофобскому вандализму.