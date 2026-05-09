В Вене накануне 9 Мая осквернили советский мемориал

В Вене накануне Дня Победы осквернили советское воинское захоронение в этот раз на Центральном кладбище. Вандалы повредили надгробия солдат, павших при освобождении Австрии от нацизма.

Особенно показательно, что это уже не первый подобный случай за последние недели. Ранее в Вене было осквернено советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф (памятник облили краской).