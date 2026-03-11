В Венгрии подозревают Украину в финансировании оппозиции

Спецслужбы Венгрии располагают сведениями о финансировании Украиной венгерской оппозиционной партии "Тиса" и передали эту информацию депутатам национального парламента, сообщили в офисе Виктора Орбана.



Там отметили, что ранее глава "Тисы" Мадьяр говорил о нехватке средств на предвыборную кампанию. Он сообщил, что конфискованные у сотрудников украинского "Ощадбанка" деньги соответствуют примерно этой сумме. Будапешт до сих пор ждет от Киева разъяснений по поводу попытки перевезти миллионы долларов и килограммы золота по территории Венгрии.