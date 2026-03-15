В Венгрии в поддержку Орбана прошел многотысячный "Марш мира"
В Будапеште стартовал масштабный антивоенный "Марш мира". Акция призвана поддержать политику правительства, которое последовательно отказывается поставлять вооружение Украине, несмотря на давление и угрозы со стороны Киева. Шествие, по оценкам организаторов, может стать рекордным по численности. В прошлом году аналогичное мероприятие собрало 80 тыс. участников, и, судя по настрою активистов, эти прогнозы вполне реалистичны. Вдоль маршрута развеваются национальные флаги, а люди несут баннеры с требованиями к Брюсселю не втягивать Европу в войну и не отправлять солдат на Украину.
"У меня трое сыновей, и я не хочу, чтобы они шли на войну. Мы регулярно ездим за границу, поэтому я вижу ситуацию с мигрантами своими глазами. Я не хочу оказаться в ситуации, когда я не смогу отпустить свою 15-летнюю дочь на улицу, потому что буду бояться нападения со стороны мигрантов. И только нынешнее правительство может обеспечить нам безопасность", - сказала женщина.
"Если вы послушаете Зеленского и его людей, они действительно хотят, чтобы мы их поддерживали - финансово, оружием и всем остальным. Но мы этого не хотим. Мы не хотим вмешиваться в их войну. Речь идет о наших детях и внуках. Мы хотим мира здесь, в Венгрии", - поделился своей позицией пожилой мужчина.
Особое место среди лозунгов занимает протест против нефтяной блокады со стороны Киева, который отказывается возобновить транзит по трубопроводу "Дружба". Над колонной видны таблички с названиями городов, делегации которых прибыли в столицу, чтобы поддержать требование сохранить мир и не поддаваться на шантаж украинского руководства.