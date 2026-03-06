В Венгрии задержаны граждане Украины с крупной суммой денег

Между Киевом и Будапештом разгорается новый скандал. Налогово-таможенное управление Венгрии задержало семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег, в том числе бывшего генерала украинских спецслужб.

Задержано два инкассаторских автомобиля, которые, предположительно, перевозили из Австрии в Украину крупную сумму - 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Сообщается, что за организацию перевозки отвечал бывший генерал украинской секретной службы.

Глава МИД Венгрии потребовал от Украины объяснений в связи с перевозкой крупной суммы денег, которые, по его словам, могут принадлежать мафиозным структурам. По версии Банковой средства перевозились для украинского "Ощадбанка" по соглашению с австрийским банком. Киев уже направил в Венгрию заместителя главы Нацбанка Украины. Также финансовый институт планирует обратиться за поддержкой к партнерам и регуляторам.