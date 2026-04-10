В Вильнюсе боятся сценария покупки у США белорусских удобрений
Автор:Редакция news.by
Вильнюс опасается сценария, при котором придется покупать у США белорусские удобрения. После снятия санкций есть риск создания США в Беларуси посреднической компании, которая купит удобрения Беларуськалия.
"Однако тогда они станут "американскими", - заявил один из литовских политиков. В правящей коалиции Литвы обеспокоены тем, что скоро в Евросоюзе заговорят об отмене санкций против Беларуси. Местные СМИ уточняют, что официального давления нет, но тема белорусских удобрений постоянно всплывает в контактах с американской стороной. Так что Литве придется признать провал санкций и своей внешней политики последних лет. Это лишь вопрос времени.
