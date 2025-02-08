В Волгоградской области нефтеперегонная станция была атакована украинскими БПЛА

Украинские беспилотные летальные аппараты (БПЛА) совершили атаку на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

"8 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе", - цитирует губернатора Telegram-канал администрации региона.