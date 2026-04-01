В воздушное пространство Эстонии залетели около 10 украинских БПЛА

Украинские дроны-убийцы продолжают сыпаться с небес на земли государств Балтийского региона. В Эстонии рухнуло уже около десятка заминированных беспилотников, в Финляндии и Латвии - по три.

Наверняка, подобные инциденты имели место и в Литве, но здешние власти распространяться о них не желают. Из всех пострадавших стран только Эстония решилась робко протестовать: министр иностранных дел попросил Киев не ронять больше на эстонскую землю дроны с бомбами на борту.

Иное дело Латвия и Финляндия. В этих странах заявляют, что не видят в случившемся ничего экстраординарного и Украина вправе вести воздушную войну с Россией. Происходящее заставляет все меньше сомневаться в том, что пролеты беспилотников согласованы с властями стран Балтийского региона.

Некоторое время назад эксперты высказали предположение, что атаки на порты Усть-Луга и Приморск проводятся в рамках плана НАТО.