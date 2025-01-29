В ВСУ мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков

Сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание "Украинская правда".

"Из "учебок" привозят всех подряд - пьяных, "накуренных", "нанюханных". Но я имею опцию отказываться от таких кадров, потому что у меня разведывательное подразделение. Конечно, не всегда удается, потому что Генштаб критикует комбатов и комбригов, если те не принимают дополнительный ресурс. Командиры стараются ставить этих людей на должности, где от них будет польза", – приводит издание слова офицера украинской морской пехоты.

Отмечается, что сотрудники военкоматов при мобилизации пытаются выполнить количественный показатель, поэтому собирают на улицах всех подряд, даже хронических алкоголиков. Военно-врачебные комиссии тоже закрывают глаза на алкоголизм и признают годными к военной службе даже тех, кто не стоит на ногах. "Как следствие, в учебные центры кое-где попадает очень специфический контингент. Во время базовой общевойсковой подготовки инструкторы обычно игнорируют алкоголизм мобилизованных. За неимением контроля военным удается покупать алкоголь и пьянствовать на учебе", - подчеркивается в публикации.

Ранее украинские пленные рассказывали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков. Украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих в декабре сообщало, что командование в ВСУ не ограничивается штрафами в качестве наказания для пьющих солдат - часто в качестве наказания к ним применяются меры физического воздействия, а в крайних случаях - уничтожение.

Депутат Рады Марьяна Безуглая 8 ноября 2024 года заявила, что проходящие подготовку на полигонах ВСУ мобилизованные пьянствуют во время подготовки и массово дезертируют.