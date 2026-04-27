3.75 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Японии продолжается борьба с лесными пожарами
Автор:Редакция news.by
В Японии продолжается борьба с крупнейшим лесным пожаром на севере страны. Площадь возгорания превысила 1 400 га.
В Оцути объявлена эвакуация для более чем 3 тыс. жителей - это почти треть населения города. Огонь уже повредил несколько зданий, включая жилые дома. На месте работают 1,5 тыс. спасателей и военные. В труднодоступных районах воду сбрасывают вертолеты.
Ситуацию осложняют сильный ветер и засуха, из-за этого за последние сутки возникли новые очаги возгорания.