В Японии продолжается борьба с лесными пожарами

В Оцути объявлена эвакуация для более чем 3 тыс. жителей - это почти треть населения города. Огонь уже повредил несколько зданий, включая жилые дома. На месте работают 1,5 тыс. спасателей и военные. В труднодоступных районах воду сбрасывают вертолеты.