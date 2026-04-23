В Японии сняли ограничения на экспорт летального оружия

Власти Японии сняли многолетние ограничения на экспорт летального оружия, включая истребители, ракеты и эсминцы. Открыв тем самым возможность поставок более чем в 10 стран.

Решение стало очередным шагом в постепенном отходе Токио от послевоенной пацифистской модели и мотивировано ростом угроз в регионе Восточной Азии.

Фостер Клуг, обозреватель информагентства Associated Press:

"С 1945 года Япония запрещала экспорт летального оружия. Это было частью пацифистской Конституции, написанной американскими оккупационными силами после войны. Теперь страна совершила важный поворот, отменив этот запрет. Одна из крупнейших экономик мира отныне может продавать ракеты, истребители, эсминцы и другие важные виды вооружений. Этот шаг предпринят на фоне наращивания Японией военной мощи в связи с опасениями по поводу агрессии Китая и Северной Кореи. Противники утверждают, что это изменение нарушает пацифистскую конституцию Японии и усилит глобальную напряженность".

The New York Times пишет, что спрос на японскую военную технику на мировом рынке довольно высок. Союзники страны заинтересованы в ее фрегатах и патрульных кораблях, а также в ракетах, боевых самолетах и системах борьбы с беспилотниками. В частности, издание отмечает, что интерес проявили Юго-Восточная Азия и Европа.