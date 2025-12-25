3.71 BYN
В Южной Корее приняли спорный закон о фейках
Автор:Редакция news.by
В Южной Корее разгорелся спор вокруг границ свободы слова: парламент страны утвердил закон, который резко усиливает наказание за распространение "ложной и манипулятивной информации".
В случае его нарушения предусмотрены штрафы и компенсация до пятикратного размера ущерба, даже если вред трудно доказать. Закон также расширяет ответственность за сведения, которые могут повлиять на репутацию. Если с целью клеветы распространяются основанные на достоверных фактах данные, но они все равно наносят репутационный ущерб, то предусматривается наказание до трех лет тюрьмы.
Поправки вызвали резкую реакцию оппозиции, которая заявила об угрозе свободе слова, независимым СМИ и активности YouTube-каналов.