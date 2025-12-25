В Южной Корее приняли спорный закон о фейках

В случае его нарушения предусмотрены штрафы и компенсация до пятикратного размера ущерба, даже если вред трудно доказать. Закон также расширяет ответственность за сведения, которые могут повлиять на репутацию. Если с целью клеветы распространяются основанные на достоверных фактах данные, но они все равно наносят репутационный ущерб, то предусматривается наказание до трех лет тюрьмы.