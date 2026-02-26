3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
В Женеве проходит встреча делегаций США и Ирана
В Женеве проходит третий раунд переговоров Ирана и США по ядерному досье Тегерана. Консультации идут при посредничестве главы МИД Омана.
В преддверии встречи с обеих сторон были сделаны определенные заявления. Глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран полностью готов как к мирному развитию событий, так и к военному сценарию, однако ставит своей целью предотвращение конфликта. Арагчи подчеркнул, что "военного решения в отношении мирной ядерной программы Ирана не существует".
В то же время госсекретарь США Рубио заявил, что Тегеран "сейчас не обогащает уран, но пытается дойти до момента, когда сможет это делать". Он также назвал большой проблемой нежелание Ирана обсуждать вопрос о попытках создать межконтинентальные баллистические ракеты.
При этом Вашингтон и Тегеран неоднократно заявляли о приверженности мирному разрешению кризисной ситуации.