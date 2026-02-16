В Женеве пройдут переговоры США и Ирана

17 февраля в Женеве планируются непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье.

Как уточняют в МИД Ирана, страна готова рассмотреть компромиссные варианты для достижения ядерной сделки с США при условии, что американцы будут готовы обсудить снятие санкций. Там также повторили позицию Тегерана об отказе обсуждать свою программу баллистических ракет.