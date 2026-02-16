3.72 BYN
2.86 BYN
3.39 BYN
В Женеве пройдут переговоры США и Ирана
Автор:Редакция news.by
17 февраля в Женеве планируются непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье.
Как уточняют в МИД Ирана, страна готова рассмотреть компромиссные варианты для достижения ядерной сделки с США при условии, что американцы будут готовы обсудить снятие санкций. Там также повторили позицию Тегерана об отказе обсуждать свою программу баллистических ракет.
Напомним, в начале месяца в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана. Президент США Дональд Трамп отмечал, что прошли они конструктивно и будут продолжаться. Вместе с тем, глава МИД Ирана подчеркнул, что страна настаивает на своем праве обогащать уран.