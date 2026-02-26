3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
В Женеве завершились переговоры делегаций США и Украины
Автор:Редакция news.by
Почти 4 часа дискуссии. Вечером 26 февраля в Женеве завершились переговоры между американской и украинской делегациями, а после - между теми же делегациями, но с участием швейцарцев.
Как сообщил спецпредставитель Трампа Уиткофф, Вашингтон не навязывает Киеву какие-либо требования по территориальному вопросу, а лишь модерирует процесс.
Позднее Зеленский заявил, что в начале марта должна состояться встреча представителей Украины и России. Ее участники якобы займутся обсуждением возможной встречи лидеров двух стран при предполагаемом участии Трампа для заключения окончательного соглашения, способного положить конец конфликту. Обсуждение саммита может пройти в Абу-Даби на будущей неделе.