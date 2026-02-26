В Женеве завершились переговоры делегаций США и Украины

Почти 4 часа дискуссии. Вечером 26 февраля в Женеве завершились переговоры между американской и украинской делегациями, а после - между теми же делегациями, но с участием швейцарцев.

Как сообщил спецпредставитель Трампа Уиткофф, Вашингтон не навязывает Киеву какие-либо требования по территориальному вопросу, а лишь модерирует процесс.