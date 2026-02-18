В Женеве завершились трехсторонние переговоры по Украине

В Женеве завершился второй день трехсторонних переговоров по Украине. Встречи прошли за закрытыми дверями. Они были тяжелыми, но деловыми, заявил глава российской делегации Мединский. По его словам, новый раунд состоится в ближайшее время.

Украинская сторона сообщила, что консультации проходили в группах по направлениям в пределах политического и военного блоков.

Сам Зеленский в интервью Axios заявил, что поручил своей делегации добиваться организации личной встречи с президентом России для обсуждения территориальных вопросов. Он также попросил американских чиновников пригласить в Женеву делегации нескольких европейских стран.