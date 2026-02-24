Варшава нацелилась на вторую АЭС

Польша ведет переговоры о второй атомной электростанции, хотя первую еще не построила. В министерстве энергетики сообщили, что за возможный контракт по новой АЭС якобы конкурируют компании из США, Франции, Канады и Южной Кореи.

В декабре Еврокомиссия одобрила пакет мер господдержки по строительству первой в Польше АЭС. Туск говорил о выделении 16 млрд долларов, но о начале работ до сих пор не сообщается. При этом за последний год стоимость электроэнергии для рядового поляка поднялась на 20 %.