Варшава планирует разместить 6 млн мин на границе с Беларусью и Россией

Польша планирует разместить 6 млн противопехотных мин на границе с Беларусью и Россией. Они будут составной частью комплекса фортификационных сооружений под названием "Восточный щит".

20 февраля Варшава объявила о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, производство и хранение противопехотных мин, а премьер польского режима Туск заявил, что при возникновении угрозы восточные рубежи страны могут быть заминированы в течение 48 часов.