Варшава получила очередную партию танков Abrams

В Варшаву прибыла новая партия американских танков Abrams. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, на этот раз доставлено 38 машин и 14 единиц техники обеспечения.

По его словам, вскоре все это будет распределено по подразделениям армии. Отметим, что соглашение между Варшавой и Вашингтоном предусматривает поставку 250 новейших Abrams общей стоимостью почти 5 млрд долларов. Поставки осуществляются постепенно.