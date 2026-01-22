Варшава расширяет свое военное присутствие за рубежом

Польша полным ходом милитаризуется. Варшава намерена ощутимо увеличить свой военный контингент, размещенный на территории Латвии.

Сейчас в этой стране на постоянной основе несут службу 200 польских военных. В ближайшие дни в Риге подпишут меморандум о военном сотрудничестве.

Всего в контингенте НАТО на территории Латвии несут службу представители 14 государств: поляков среди них вскоре, похоже, будет большинство. Это станет символическим проявлением всеохватной милитаризации, на которую делает ставку Варшава.