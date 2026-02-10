Варшава создает резервные войска высокой готовности

В Польше появятся резервные войска высокой готовности. Об этом сообщил министр национальной обороны.

Инициатива представляет собой попытку качественного скачка в подготовке резервного контингента. Служащие будут обязаны регулярно участвовать в учениях и полевых выходах, а также ежегодно проходить строгую проверку на готовность к немедленному прибытию в назначенные части по первому требованию командования.

Таким образом оборонное ведомство Польши фактически создает третий полноценный элемент военной машины наряду с профессиональными частями постоянной готовности и силами территориальной обороны.

Заявленная цель амбициозна: сформировать общую мощную силу численностью до полумиллиона военнослужащих, способных к быстрой и эффективной мобилизации. Единственный вопрос - где взять людей? Поляки в армии служить не хотят, а профессиональные военные увольняются.