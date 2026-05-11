Вашингтон готов передать Киеву технологии для дальних ударов

Белый дом санкционировал масштабную сделку по оснащению авиации ВСУ высокоточным вооружением, способным дотянуться до глубокого тыла.

Госдеп США одобрил потенциальную продажу для Киева партии комплектов наведения большой дальности на сумму свыше 370 млн долларов.

Речь идет о системах, которые превращают обычные свободно-падающие авиабомбы в корректируемые боеприпасы. Основным подрядчиком выступит корпорация Boeing.