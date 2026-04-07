3.73 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Вашингтон обещает Тегерану полное уничтожение гражданской инфраструктуры
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы будет уничтожена великая цивилизация. Такое обещание он дал в ответ на отказ Ирана принять американский ультиматум.
Напомним, что США требует открыть Ормузский пролив и прекратить удары по соседним странам. В ином случае Вашингтон обещает Тегерану полное уничтожение гражданской инфраструктуры. В ответ иранцы сотнями и тысячами собираются на мостах и у самых крупных электростанций страны. Они готовятся стать живым щитом в случае, если США решат реализовать угрозы.
Иранцы объявили уже, что прекращают всякие контакты с американцами, в том числе через посредников. Без преувеличения, мир застыл в ожидании: американский ультиматум истекает уже этой ночью.