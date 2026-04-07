Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы будет уничтожена великая цивилизация. Такое обещание он дал в ответ на отказ Ирана принять американский ультиматум.

Напомним, что США требует открыть Ормузский пролив и прекратить удары по соседним странам. В ином случае Вашингтон обещает Тегерану полное уничтожение гражданской инфраструктуры. В ответ иранцы сотнями и тысячами собираются на мостах и у самых крупных электростанций страны. Они готовятся стать живым щитом в случае, если США решат реализовать угрозы.