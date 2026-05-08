Вашингтон поставит вооружение Израилю и арабским странам на сумму почти 26 млрд долларов

Вашингтон собирается вооружить Израиль и страны Персидского залива на рекордную сумму. Как сообщает Bloomberg, госсекретарь США Марко Рубио одобрил продажу ближневосточным партнерам крупной партии вооружений на сумму почти 26 млрд долларов.

Эти цифры в три раза превышают объем сделок, заявленных американской администрацией ранее. Пакет поставки включает в себя сотни ракет-перехватчиков ПВО и другое высокоточное вооружение. Получателями оружия станут Израиль, Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.