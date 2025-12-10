3.77 BYN
Вашингтон требует от Киева обзавестись законным руководством
Киев должен обзавестись, наконец, законным руководством, с которым можно заключать соглашения, завил президент США Дональд Трамп, обсуждая с лидерами ЕС Украину.
В телефонном разговоре главы Франции, Германии и Великобритании попытались убедить хозяина Белого дома в необходимости провести новые переговоры непосредственно с Владимиром Зеленским. Такая встреча может пройти в Европе уже в ближайшие выходные, однако Трамп настаивает на том, чтобы прежде Украина приняла некоторые условия мирного плана Вашингтона.
Дональд Трамп:
"Я думаю, ему нужно быть реалистом, и меня действительно волнует вопрос, как долго еще у них не будет выборов. Они теряют много людей. И 82 % украинцев требуют урегулирования. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось. И я спрашиваю: когда же, когда у них будут выборы в Украине? Это не попытка очернить кого-либо, но у них там действительно масштабная коррупция. И люди задают этот вопрос: когда у них будут выборы? Или все будет просто продолжаться в том же духе? И я думаю, что в первую очередь нужно закончить войну. Однако для танго нужны двое!"
Между тем Зеленский превращает выборы в предмет политической демагогии: если еще недавно он уверял, будто готов их провести через 60 дней, потом увеличил этот срок до 3 месяцев, то теперь и вовсе называются полгода. Якобы за более короткое время невозможно организовать проведение голосования.
Трамп, похоже, не без оснований подозревает украинское начальство в попытке смошенничать, ведя переговоры о второстепенных моментах, избегая первоочередных.
Фото: ТАСС