Вашингтон требует от Киева обзавестись законным руководством

"Я думаю, ему нужно быть реалистом, и меня действительно волнует вопрос, как долго еще у них не будет выборов. Они теряют много людей. И 82 % украинцев требуют урегулирования. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось. И я спрашиваю: когда же, когда у них будут выборы в Украине? Это не попытка очернить кого-либо, но у них там действительно масштабная коррупция. И люди задают этот вопрос: когда у них будут выборы? Или все будет просто продолжаться в том же духе? И я думаю, что в первую очередь нужно закончить войну. Однако для танго нужны двое!"