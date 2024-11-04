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Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
США уведомили Республику Корея о решении снять ограничения на удары ракетами ATACMS вглубь российской территории, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание The Korea Times.
Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Республики Корея Юн Сок Ёля во время его визита в Бразилию на саммит G20, сообщил, что Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом. При этом он отметил, что США не обсуждали с Республикой Корея возможность поставок южнокорейского оружия в Украину и задействования его против РФ.
"Как союзники, Республика Корея и США могут обмениваться необходимым оружием, если это будет необходимо. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений не принято и не начато детальное обсуждение, особенно в отношении Украины", - указал чиновник.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В кабмине Германии позже сообщили, что США заранее проинформировали Берлин о решении санкционировать удары вглубь российской территории. При этом в самом Белом доме напрямую не подтвердили информацию о принятии данного решения. Как сообщило РИА Новости, в Пентагоне также не подтвердили разрешение Украине наносить удары ATACMS вглубь РФ.
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