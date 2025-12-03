Ведомству в Литве грозит уголовная ответственность за незаконное углубление Немана

Двуличие литовского режима не знает границ. На публику власти громко рассуждают о зеленой повестке, а на деле разрушают экосистему. Неман углубляют незаконно, а границу с Беларусью превратили в смертельную ловушку для животных.

Дирекции внутренних водных путей Литвы грозит уголовная ответственность за незаконное углубление реки.

По данным проверяющих, работы по углублению русла Немана были проведены без обязательной предварительной экологической оценки, что является грубым нарушением законодательства. Ущерб, нанесенный природе, оценили почти в 8 млн евро. Информация уже передана в прокуратуру, где начато досудебное расследование.