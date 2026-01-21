3.72 BYN
Великобритания, Франция, Италия и Швеция отказались присоединиться к Совету мира
Автор:Редакция news.by
Старый Свет с настороженностью отнесся к инициативе Трампа. Великобритания, Франция, Италия и Швеция отказались присоединиться к американскому Совету мира.
Как сообщает немецкое издание Bild, Европу охватила новая тревога. Есть опасения, что Трамп может объявить в Давосе о сенсационном плане использовать создаваемый Совет мира как альтернативу ООН.
Как пишет Bild, первоначально предполагалось, что этот орган будет контролировать работу вновь созданного правительства в секторе Газа, однако Газа практически не фигурирует в уставе Совета мира. Вместо этого организация должна "обеспечивать мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой". Таким образом, ее деятельность выходит далеко за пределы Газы.