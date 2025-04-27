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Великобритания готовится к проведению местных выборов
Великобритания готовится к местным выборам - они пройдут в стране 1 мая. И их результат - важный индикатор политических настроений в стране.
Так, консерваторы, по прогнозам, повторят свой провал на всеобщих выборах 2024 года. Сейчас их поддерживают лишь 20 % граждан. Лидирует в опросах Партия Reform UK Найджела Фараджа - за нее готовы проголосовать 25 %. Следом идут лейбористы во главе с премьером Стармером - у них 23 %.
Местные СМИ пишут: эпоха двухпартийной политики в Британии уходит. Поддержка системных партий достигла исторического минимума еще в прошлом июле - и с тех пор продолжает снижаться. Главная причина - экономический спад. А также усталость от затяжных внешнеполитических кризисов, включая поддержку Украины, которая воспринимается как отвлечение ресурсов от внутренних проблем.