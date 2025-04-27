Великобритания готовится к проведению местных выборов

Великобритания готовится к местным выборам - они пройдут в стране 1 мая. И их результат - важный индикатор политических настроений в стране.

Так, консерваторы, по прогнозам, повторят свой провал на всеобщих выборах 2024 года. Сейчас их поддерживают лишь 20 % граждан. Лидирует в опросах Партия Reform UK Найджела Фараджа - за нее готовы проголосовать 25 %. Следом идут лейбористы во главе с премьером Стармером - у них 23 %.