Великобритания назвала условие для отправки войск в Украину

Британия не отправит свои войска в Украину, если будет существовать угроза их безопасности, заявил глава обороны Великобритании Ричард Найтон. Его цитирует Sky News.

При этом Найтон признал, что "в условиях реальной оперативной обстановки не бывает нулевого риска". Так что в случае, если Лондон решит отказаться от отправки войск в Украину, вопрос безопасности может послужить к этому поводом. Тем более что средства на подготовку контингента - 200 млн фунтов стерлингов - уже выделены.