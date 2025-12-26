Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Великобритания вводит военное обучение для выпускников школ

Великобритания намерена ввести военное обучение для молодежи. Программа рассчитана на выпускников школ, которые решат воспользоваться своим правом сделать перерыв на год перед поступлением в вуз.

Обычно это время используется для повышения квалификации, путешествий или заработка. Однако Лондон решил предложить иную альтернативу - подготовку к возможному участию в военных конфликтах.

Программа рассчитана на 13 недель. Ее планируют запустить уже в марте 2026 года. Для начала Минобороны Соединенного Королевства планирует набрать 150 новобранцев в возрасте до 25 лет. Однако в будущем ежегодно таким образом в вооруженные силы будут привлекать до 1 тыс. человек.

