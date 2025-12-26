Великобритания вводит военное обучение для выпускников школ

Великобритания намерена ввести военное обучение для молодежи. Программа рассчитана на выпускников школ, которые решат воспользоваться своим правом сделать перерыв на год перед поступлением в вуз.

Обычно это время используется для повышения квалификации, путешествий или заработка. Однако Лондон решил предложить иную альтернативу - подготовку к возможному участию в военных конфликтах.

Программа рассчитана на 13 недель. Ее планируют запустить уже в марте 2026 года. Для начала Минобороны Соединенного Королевства планирует набрать 150 новобранцев в возрасте до 25 лет. Однако в будущем ежегодно таким образом в вооруженные силы будут привлекать до 1 тыс. человек.