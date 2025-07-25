Вэньчуань: Все вопросы нужно решать за столом переговоров

Никакие внешние потрясения не изменят фундаментальных характеристик китайской экономики. Такой ответ прозвучал во время пресс-брифинга в посольстве КНР в Минске на вопрос об американских пошлинах в отношении продукции из Китая.

Согласно последним данным, за 4 года средний темп роста китайской экономики составил 5,5 %, а ежегодный вклад Китая в рост мировой экономики сохраняется на уровне 30 %. Страна 15 лет подряд занимает первое место в мире по объему промышленного производства. В свою очередь Посол Китая в Беларуси отметил, что все вопросы нужно решать за столом переговоров.

"В русском языке есть хорошая пословица: "не имей 100 рублей, а имей 100 друзей". Мы не рассматриваем страны как врагов, для Китая есть только близкие друзья и потенциальные друзья. Если у нас есть страны, с которыми имеются какие-либо противоречия или споры, то вопрос можно решить мирным диалогом, переговорами. Все вопросы нужно решать за столом", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань.