Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркоторговлей

Венесуэла готова обсуждать с США соглашение по борьбе с наркоторговлей и инвестиции в нефтяной сектор, заявил лидер Боливарианской Республики.



Николас Мадуро также в очередной раз отверг все обвинения Вашингтона о недостаточной борьбе с производством наркотиков. Между тем, как сообщили ВС США, в последние два дня 2025 года были нанесены новые удары по судам с наркотиками. Американские военные заявили, что было ликвидировано 8 контрабандистов.