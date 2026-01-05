Венесуэла в прошлом и принадлежит США - мнение экс-сотрудника американской разведки

Будущее Венесуэлы после операции США вызывает большие опасения. Группа друзей в защиту Устава ООН, в которую входит и Беларусь, приняла специальное коммюнике, в котором решительно осудила акт агрессии против Венесуэлы и похищение главы государства и правительства страны.



Среди ключевых положений документа осуждение акта агрессии против Венесуэлы и похищения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес и поддержка права Венесуэлы на самооборону и сохранение конституционного порядка.

5 января президент Венесуэлы вместе с супругой предстал перед судом в Нью-Йорке.

Сегодняшние слушания - это лишь первый шаг в судебном преследовании, которое может продлиться даже не один год. Тем временем власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил, для сотрудников нефтяной промышленности и других производств введен "военный режим".

СБ ООН призывает к защите международной справедливости

Общий посыл экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле был предсказуем. Звучит призыв к решительному соблюдению Устава ООН, следованию основным принципам международной морали и защите международной справедливости и беспристрастности.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которых продолжают страдать десятки государств в различных регионах мира".

Джэффри Сакс, экономист (США):

"Операции США по смене режима проводились без разрешения со стороны Совета Безопасности. Они включали в себя среди наиболее громких Ирак (2003 год), Ливия (2011 год), Сирия (начиная с 2011 года), Гондурас (2009 год), Украина (2014 год) и Венесуэла (с 2002 года и далее). Применяемые методы хорошо известны, они также зафиксированы, они включают в себя открытые боевые действия, тайные разведывательные операции, подстрекательство к нестабильности и протестам, поддержка вооруженных группировок, подкуп военно-гражданских и должностных лиц. Это целенаправленные убийства, операции под ложным флагом, а также экономические боевые действия. Эти меры незаконны в соответствии с Уставом ООН и, как правило, они приводят к насилию, смертоносным конфликтам, политической нестабильности, а также к страданиям гражданского населения".

Ранее в Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.

Глава КНР справедливо отметил, что "односторонние и агрессивные действия серьезно влияют на международный порядок". Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

Атака на Венесуэлу: сдержанная реакция Европы

Общий европейский ответ на действия Трампа ожидаемо более сдержанный. Еврокомиссия считает, что действия США против Венесуэлы создали "возможность для демократической передачи власти". 26 стран ЕС выступили с совместным заявлением, призвав Вашингтон и Каракас к спокойствию. Также подчеркивается право народа Венесуэлы самостоятельно определять свое будущее.

При этом член ЕС Венгрия поддержать заявление отказалась. А премьер Словакии обвинил Европейский союз в лицемерии и непригодности.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"В случае с Венесуэлой я намеренно хранил молчание. Хотя мы ничего не можем сделать даже символически, и я не собираюсь делать ничего постыдного, я должен безоговорочно осудить и отвергнуть эту последнюю американскую нефтяную авантюру. Даже ценой того, что моя четкая и последовательная позиция может временно ухудшить словацко-американские отношения в политическом плане".

Народ Венесуэлы против госпереворота

В Каракасе проходят массовые акции в поддержку Николаса Мадуро под девизом "Объединенный народ никогда не будет побежден". Тысячи протестующих выступают против попыток госпереворота, в которых обвиняют власти США. Но чтобы противостоять внешнему давлению, необходимы политическая воля и железный авторитет. К сожалению, это присуще далеко не каждому современному политику.

Мадуро должен был вести себя как Лукашенко

Скотт Риттер, экс-сотрудник разведки США: "Помните Лукашенко, когда пытались срежиссировать эту убогую оппозицию на улицах? Он сошел с вертолета перед президентским дворцом с автоматом Калашникова и по сути сказал: давайте, подходите, свергайте меня. Вот как Мадуро должен был вести себя, если бы он был настоящим боливарианским революционером и должен быть окружен такими же людьми, сражаться за идею. Но то, что мы увидели в Венесуэле, это классическая американская стратегия: использовать санкции как экономический рычаг и потом раздавать деньги, чтобы надавить на этот рычаг, пока деньгами не добьются решения. И сейчас США купили Венесуэлу. Я не верю, что там будет революция. Думаю, Венесуэла теперь в прошлом. Теперь она просто принадлежит США".

Венесуэльские планы Дональда Трампа

Венесуэла после захвата Мадуро находится под управлением Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил президент Трамп. Хозяин Белого дома добавил, что выборы в стране пройдут, когда настанет подходящий для этого момент.

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп, президент США:

"В Венесуэле есть одна особенность - сейчас она мертвая страна. И, честно говоря, мы бы стали такими же, если бы я не выиграл выборы. Мы бы стали Венесуэлой на стероидах. Этой стране сейчас приходится выживать, и для ее восстановления нам могут потребоваться крупные инвестиции со стороны нефтяных компаний".

Американские компании готовятся осваивать рынок венесуэльской нефти. По данным агентства Bloomberg, среди наиболее вероятных кандидатов ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron. По оценке, реконструкция нефтяной инфраструктуры Венесуэлы может принести им 100 млрд долларов - по 10 млрд в течение следующих 10 лет. Financial Times утверждает, что американские нефтяные гиганты не знали о планах администрации Трампа.

Внутри США наблюдается значительный раскол

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия)

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

"Внутри Америки серьезный раскол. Да, мы видим, что, согласно опросам общественного мнения, 70 % американцев выступают против этой конфронтации с Венесуэлой. Демократы высказываются резко негативно, очень резко критикуют действия Трампа. Да и среди республиканцев там раскол проявляется, то есть многие цивилизационисты недовольны этой политикой Трампа. Так что я бы сказал, что и внутри Соединенных Штатов, конечно, сейчас нет никакого единства".

Каким будет политический курс Каракаса?