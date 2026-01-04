Венесуэльский штат Ла-Гуайра после атаки США постепенно возвращается к привычной жизни

Американских военных в Венесуэле на данным момент нет, это заявил госсекретарь США. Но отметил, что Вооруженные силы США, размещенные у Боливарианской Республики, находятся в полной боевой готовности. Они ждут возможного приказа о начале второй атаки.

Вместе с тем Соединенные Штаты продолжат уничтожать суда, которые посчитают связанными с наркоторговлей. По мнению американских СМИ, Рубио имеет все шансы стать "иностранным управляющим" Венесуэлой. Трамп ранее заявлял, что контроль над Боливарианской Республикой и ее нефтяной отраслью США временно возьмут на себя. Напомним, пока же полномочия похищенного законно избранного президента Мадуро исполняет его заместитель Делси Родригес. Белый дом пригрозил политику боевыми действиями за неисполнение американской воли.