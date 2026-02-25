Венгрия намерена обсудить вопрос нефтепровода "Дружба" с США

Скандал с нефтепроводом "Дружба" рискует выйти за пределы Европы. Будапешт доведет до США информацию о блокировке ей поставок нефти. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто планирует обсудить этот вопрос в Вашингтоне с министром энергетики США и главой МВД.

Он подчеркнул, что Будапешт не намерен мириться с давлением и попытками вмешательства во внутренние дела страны. По его словам, Венгрия готова применять ответные меры и не будет поддерживать решения Евросоюза, если сочтет их противоречащими своим национальным интересам. Сийярто также отметил, что страна продолжит закупать российские энергоресурсы, считая энергетическую политику вопросом суверенитета.

Тем временем Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по "Дружбе", теперь его сдвинули на 26 февраля, хотя прокачку должны были возобновить еще 20 февраля.