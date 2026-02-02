Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Венгрия подала иск в Суд ЕС против запрета на поставки энергоносителей из России

Будапешт обвиняет Брюссель в попытке вмешаться в национальную энергетическую политику. Венгрия подала в Суд ЕС иск против запрета сообщества на поставки энергоносителей из России, сообщили в МИД страны.

В Венгрии убеждены, что ограничения на импорт российских ресурсов ударят по экономике страны и создадут риски для всего региона. Подобные возражения звучали и из Братиславы. В Словакии также заявили о намерениях оспаривать решение Евросоюза.

В конце января 2026 года Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российской нефти и газа с 2027 года.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

искВенгриясудРоссияприродные ресурсы