Венгрия поставила ультиматум Украине вслед за Словакией

Венгрия вслед за Словакией рассматривает прекращение поставок электричества в Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. - Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", - сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вел телеканал М1.

Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставлять дизель и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.

21 февраля словацкий премьер Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник, 23 февраля, Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества.

Венгрия и Словакия лишились поставок по этому трубопроводу 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.