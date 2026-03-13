Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Венгрия призвала ЕС приостановить запрет на нефть из России вслед за США

Венгрия требует от Евросоюза вслед за США приостановить запрет на поставки российской нефти. Глава МИД страны также заявил о необходимости отмены санкции против России в энергетической сфере.

Петер Сийярто отметил: правительство США объявило 13 марта, что санкции будут приостановлены. Так, российская нефть сможет поступать на мировой рынок морским путем.

Но в Европе этого не произойдет, если Брюссель продолжит плясать под дудку Зеленского, подчеркнул Сийярто и добавил, что Венгрия требует, чтобы Брюссель не поддавался шантажу со стороны Зеленского.

Разделы:

В миреЕвропаРоссияСША

Теги:

Петер СийяртонефтьВенгриясанкции