Венгрия призвала ЕС приостановить запрет на нефть из России вслед за США

Венгрия требует от Евросоюза вслед за США приостановить запрет на поставки российской нефти. Глава МИД страны также заявил о необходимости отмены санкции против России в энергетической сфере.

Петер Сийярто отметил: правительство США объявило 13 марта, что санкции будут приостановлены. Так, российская нефть сможет поступать на мировой рынок морским путем.