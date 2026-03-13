3.72 BYN
Венгрия призвала ЕС приостановить запрет на нефть из России вслед за США
Автор:Редакция news.by
Венгрия требует от Евросоюза вслед за США приостановить запрет на поставки российской нефти. Глава МИД страны также заявил о необходимости отмены санкции против России в энергетической сфере.
Петер Сийярто отметил: правительство США объявило 13 марта, что санкции будут приостановлены. Так, российская нефть сможет поступать на мировой рынок морским путем.
Но в Европе этого не произойдет, если Брюссель продолжит плясать под дудку Зеленского, подчеркнул Сийярто и добавил, что Венгрия требует, чтобы Брюссель не поддавался шантажу со стороны Зеленского.