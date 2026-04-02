Венгрия сохранит замороженные цены на топливо

Венгрия сохранит льготные тарифы для граждан, компаний и фермеров страны, чтобы защитить их от последствий "украинской нефтяной блокады" и глобального энергокризиса.

По словам Орбана, Еврокомиссия в очередном письме потребовала уравнять цены для венгров и иностранцев, однако правительство на это не пойдет.

"Венгрия на первом месте, Европа - союз наций, а не королевство, управляемое из Брюсселя", - подчеркнул Орбан.