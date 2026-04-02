3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Венгрия сохранит замороженные цены на топливо
Автор:Редакция news.by
Венгрия сохранит льготные тарифы для граждан, компаний и фермеров страны, чтобы защитить их от последствий "украинской нефтяной блокады" и глобального энергокризиса.
По словам Орбана, Еврокомиссия в очередном письме потребовала уравнять цены для венгров и иностранцев, однако правительство на это не пойдет.
"Венгрия на первом месте, Европа - союз наций, а не королевство, управляемое из Брюсселя", - подчеркнул Орбан.
Напомним, с 10 марта в Венгрии действует потолок цен - 1 доллар и 75 центов за литр бензина и 1 доллар 80 центов за литр дизеля, но только для машин с местными номерами, а также для аграриев и бизнеса. Решение будет действовать, пока рыночный прайс не опустится ниже установленного порога.