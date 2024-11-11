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Венгрия заблокировала выделение 6 млрд долларов на оружие Украине
Венгрия вновь заблокировала выделение свыше 6 млрд долларов из так называемого фонда мира на вооружение для Киева. Кроме того, Будапешт не поддержит отправку военных советников от стран ЕС в Украину.
По словам главы венгерского МИД, это может привести к эскалации конфликта. Петер Сийярто также рассказал, что никто в совете МИД стран ЕС не поддержал предложение Венгрии о рождественском прекращении огня в Украине. Подчеркнул, что судя по предложениям, включенным в повестку дня, большинство все еще не видит новой реальности. Он также обвинил ЕС в стремлении подтолкнуть украинцев отправлять 18-летних парней на фронт.
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