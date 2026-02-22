Сийярто: Венгрия заблокирует очередной пакет антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует очередной пакет антироссийских санкций ЕС из-за остановки Украиной поставок российских энергоносителей по нефтепроводу "Дружба".



Европейские ограничительные меры против России могут вступить в силу только с согласия всех 27 государств - членов ЕС. Будапешт же будет препятствовать их принятию.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии: "До тех пор, пока украинцы не возобновят поставки сырой нефти в Венгрию, мы будем блокировать все важные для Украины решения ЕС".