3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Сийярто: Венгрия заблокирует очередной пакет антироссийских санкций
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует очередной пакет антироссийских санкций ЕС из-за остановки Украиной поставок российских энергоносителей по нефтепроводу "Дружба".
Европейские ограничительные меры против России могут вступить в силу только с согласия всех 27 государств - членов ЕС. Будапешт же будет препятствовать их принятию.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии: "До тех пор, пока украинцы не возобновят поставки сырой нефти в Венгрию, мы будем блокировать все важные для Украины решения ЕС".
Напомним, с конца января Украина остановила транзит российского черного золота по нефтепроводу "Дружба" из-за якобы технических неисправностей. Венгры же считают остановку транзита политически мотивированной, призванной спровоцировать хаос в стране в преддверии весенних парламентских выборов.