Венгрия задержала инкассаторов с золотом и деньгами для получателя из окружения Зеленского

Продолжает разгораться скандал между Украиной и Венгрией. 5 марта венгерский спецназ задержал в Будапеште несколько инкассаторских машин, чуть ли не доверху нагруженных ценностями.

Сопровождал этот груз генерал Службы безопасности Украины. Семерых украинцев позже освободили, но груз остался в Будапеште. В общей сложности под арестом находятся 40 млн евро и 35 млн долларов наличными, а также 9 кг золота. Однако отправители и получатели не позаботились о надежных документах, из Австрии ценности отправлены неизвестно кем и кому. Налицо коррупционная активность исключительного по европейским меркам масштаба. Причем получателем выступал кто-то из окружения Зеленского либо даже он сам.