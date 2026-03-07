3.74 BYN
Венгрия задержала инкассаторов с золотом и деньгами для получателя из окружения Зеленского
Продолжает разгораться скандал между Украиной и Венгрией. 5 марта венгерский спецназ задержал в Будапеште несколько инкассаторских машин, чуть ли не доверху нагруженных ценностями.
Сопровождал этот груз генерал Службы безопасности Украины. Семерых украинцев позже освободили, но груз остался в Будапеште. В общей сложности под арестом находятся 40 млн евро и 35 млн долларов наличными, а также 9 кг золота. Однако отправители и получатели не позаботились о надежных документах, из Австрии ценности отправлены неизвестно кем и кому. Налицо коррупционная активность исключительного по европейским меркам масштаба. Причем получателем выступал кто-то из окружения Зеленского либо даже он сам.
Будапешт требует от Киева запуска нефтепровода "Дружба", по которому венгры получали нефть. Зеленский же в ответ грозит премьеру Орбану чуть ли не убийством. Но теперь украинца, по всем приметам, взяли за самое дорогое - за золото и доллары. И Киев, похоже, понемногу приобретает договороспособность.