Венгрия заинтересована в успешном завершении мирных инициатив по Украине
Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии на встрече с президентом России в Москве.
Виктор Орбан вновь подтвердил готовность предоставить площадку для проведения мирных переговоров и оказывать содействие урегулированию конфликта. По его словам, венгерская экономика сильно пострадала из-за конфликта в Украине и блокирования торговли между Евросоюзом и Россией на этом фоне. В то же время Орбан подчеркнул: Венгрия следует суверенному курсу внешней политики и не поддалась давлению извне из-за сотрудничества с Россией.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Виктора Орбана за готовность принять в Будапеште российско-американский саммит и назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике.