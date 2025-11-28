Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Венгрия заинтересована в успешном завершении мирных инициатив по Украине

Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии на встрече с президентом России в Москве.

Виктор Орбан вновь подтвердил готовность предоставить площадку для проведения мирных переговоров и оказывать содействие урегулированию конфликта. По его словам, венгерская экономика сильно пострадала из-за конфликта в Украине и блокирования торговли между Евросоюзом и Россией на этом фоне. В то же время Орбан подчеркнул: Венгрия следует суверенному курсу внешней политики и не поддалась давлению извне из-за сотрудничества с Россией.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Виктора Орбана за готовность принять в Будапеште российско-американский саммит и назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинаВиктор ОрбанВенгрияВладимир Путин