Венгрию принуждают отказаться от российских энергоносителей

Венгрия и Словакия фактически оказались в нефтяной блокаде. Поставки по трубопроводу "Дружба" Киев прекратил еще 27 января, а другие маршруты пока не функционируют.

Будапешт просит Хорватию предоставить возможность транзита через свою территорию: Загреб ответил согласием, но при условии, что нефть не будет российской. Для Венгрии и Словакии это означает как минимум резкий рост расходов, а в худшем случае - топливный дефицит.