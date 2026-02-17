3.72 BYN
Венгрию принуждают отказаться от российских энергоносителей
Автор:Редакция news.by
Венгрия и Словакия фактически оказались в нефтяной блокаде. Поставки по трубопроводу "Дружба" Киев прекратил еще 27 января, а другие маршруты пока не функционируют.
Будапешт просит Хорватию предоставить возможность транзита через свою территорию: Загреб ответил согласием, но при условии, что нефть не будет российской. Для Венгрии и Словакии это означает как минимум резкий рост расходов, а в худшем случае - топливный дефицит.
Украина явно провоцирует политический кризис в Венгрии, где в апреле пройдут выборы: за возможность свергнуть Виктора Орбана Киев даже готов заплатить финансовыми потерями: нефтяной транзит приносил Украине сотни миллионов евро.