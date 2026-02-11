Вэнс: Америка и Россия ведут переговоры о заключении обновленного ДСНВ

Вашингтон начал переговоры с Москвой о заключении нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил вице-президент США. По словам Джей Ди Вэнса, этот документ будет отличаться от прошлого, но подробностей он не раскрыл.



Между тем, ДСНВ-3 прекратил свое действие 5 февраля. Кремль заявил, что в течение почти года ожидал предложений от США по вопросу продления договора, однако безрезультатно.



После прекращения действия ДСНВ-3 генсек ООН Гутерриш отметил, что планета находится как никогда близко к началу глобального ядерного конфликта. Договор являлся последним документом, ограничивающим в масштабах планеты размеры ядерных арсеналов крупнейших атомных держав.